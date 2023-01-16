Число загиблих через російський удар у Дніпрі зросло до 35 – ОВА

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару, завданого 14 січня, зросла до 35, повідомив вранці 16 січня голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Напередодні повідомляли про 30 загиблих.

«Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них – двоє дітей», – повідомив Резніченко.

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За його словами, 39 людей врятовані, 75 – поранені. Серед поранених – 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку – невідома, їх продовжують шукати.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок.