Влучення ракети РФ у будинок у Дніпрі: кількість загиблих зростає. З-під завалів витягли живу жінку (фотосвідчення)

Від удару російської ракети у Дніпрі 14 січня зруйновано два під'їзди дев'ятиповерхового будинку. За даними ДСНС, станом на 13:00 15 січня відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей.

Також повідомляють, що вже врятовано 39 осіб, у тому числі 6 дітей. Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб, зазначають рятувальники.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.

Наразі рятувальники розібрали майже половину завалів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода 15 січня.

«Нам вдалось розібрати близько 45%. Все йде повільно, бо мінімізована робота важкої техніки, все доводиться робити вручну», – сказав на місці події заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Всього до робіт залучили понад пів тисячі людей та 140 одиниць техніки. За даними заступника мера, рятувальні роботи мають завершити приблизно до 3:00 години ночі 16 січня.

За уточненими даними, у лікарнях міста зараз понад 70 постраждалих. До однієї з лікарень були доправлені 18 людей, зокрема 12 дітей. У стаціонарі зараз восьмеро з них. За інформацією лікарів, троє прооперовані, всі – стабільні.

В основному пацієнти отримали середньо тяжкості ушкодження, але є дитина у тяжкому стані. Це дівчинка дев’яти років із переломами стегон, пораненням ноги й струсом мозку.

Комунальники та добровольці наразі прибирають територію, зашивають фанерою розбиті вікна прилеглих будинків. На місці події розгорнуті «пункти незламності», працюють волонтери з гарячою їжею та психологи. (Джерело: Reuters)