Удар по Дніпру: прем’єрка Естонії закликає партнерів посилити підтримку України

Останніми ударами по Дніпру та інших районах України Росія «знову довела, що є державою-терористом», заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас 15 січня.

«Мій заклик до союзників і партнерів: давайте збільшимо нашу підтримку. Україна потребує озброєння, в тому числі танків та засобів протиповітряної оборони», – заявила вона.

Каллас додала, що Росія «має понести відповідальність за всі скоєні злочини».

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Низка західних політиків напередодні засудила черговий масований ракетний удар Росії по Україні, в тому числі удар по житловому будинку в Дніпрі.

Вранці 14 січня, а потім і по обіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 30 загиблих і близько семи десятків поранених.