Кличко про чергові вибухи у Києві – «працює ППО»

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вдруге за день чутно вибухи.

«У Києві лунають вибухи. Наразі працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває», – написав він у Telegram.

За підсумками ранкової атаки військ РФ влада повідомляла, що в Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі та пошкоджено дах на гаражі – без потерпілих. Також в Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі. Про потерпілих також не йшлося.

Повідомлялося, що уламки збитої російської ракети, якою війська РФ атакували столицю вранці 14 січня, було виявлено на території столичного «Музею Пирогово».