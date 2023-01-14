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Уламки збитих ракет впали на території «Музею Пирогово»: в Мінкультури показали фото

Частини російської крилатої ракети, збитої українськими силами ППО під час атаки Росії на Україну, видно в полі в Київській області, 5 грудня 2022 року, ілюстративне фото

У Києві на території «Музею Пирогово» впали уламки збитої російської ракети, якою війська РФ атакували столицю вранці 14 грудня, повідомив у телеграмі міністр культури Олександр Ткаченко.

«На щастя, ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі», – написав він.

Вранці 14 січня мешканці Києва почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ атакує місто ракетами, повідомили в Київській міській військовій адміністрації в телеграмі.

Також сьогодні вранці в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.

Внаслідок ракетної атаки було пошкоджено 18 приватних будинків у Київській області, уточнили в ОВА.

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