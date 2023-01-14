ОК «Південь»: Росія збільшила кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі

Армія РФ вивела на бойове чергування в Чорне море ще один надводний і один підводний носій «Калібрів», свідчать дані Оперативного командування «Південь».

«Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Наразі загальний залп «Калібрів» складає 20 ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.

Вранці 14 січня мешканці Києва почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ атакує місто ракетами, повідомили в Київській міській військовій адміністрації в телеграмі.

Також сьогодні вранці в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.

Під час ракетного удару російської армії в суботу, 14 січня, постраждало промислове підприємство в Запоріжжі, уточнив у телеграмі голова ОВА Олександр Старух.