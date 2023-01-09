На Київщині продовжують укріплювати рубежі оборони – ОВА

У Київській області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Сьогодні з робочою поїздкою на позиціях регіону. Перевірили, як облаштовані вогневі споруди та бліндажі. У постійній комунікації та плідній співпраці з військовими. Нарощуємо рубежі, забезпечуємо бійців усім необхідним – технікою, спецзасобами та оснащенням», – написав він у телеграмі.



Раніше сьогодні речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Суспільному заявив, що на кордоні з Білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою, але напруженою втім противник вдається до провокацій, які не дозволяють перекидати українські сили на інші напрямки.



«По той бік кордону ми не спостерігаємо чи переміщення техніки. Чи особового складу, чи підрозділів Росії, чи Білорусі. Однак ситуація залишається напруженою. Бо Білорусь продовжує посилювати свій кордон з нами, як вони зазначали, начебто ми несемо їм загрозу. Є деякі підрозділи в напрямку кордону з Україною. Кількість та характер дій – не змінюється. Ми бачимо нагнітання з боку Білорусі та Росії їхніми спільними навчаннями», – розповів Демченко.

Останнім часом від представників української влади все частіше лунають заяви про ймовірний новий етап наступу Росії. У грудні в інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.