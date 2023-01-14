Київ атакують ракетами – КМВА

Вранці 14 січня мешканці Києва почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ атакує місто ракетами, повідомили в Київській міській військовій адміністрації в телеграмі.

Тим часом, очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.

«Не ігноруйте повітряну тривогу», – написав він.

Згодом, мер столиці Віталій Кличко в телеграмі повідомив про вибухи в Дніпровському районі.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко також повідомив в телеграмі про атаку армії РФ на об’єкти критичної інфраструктури Києва.

Вранці в суботу, 14 січня, в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.

Останнім часом від представників української влади все частіше лунають заяви про ймовірний новий етап наступу Росії. У грудні в інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.