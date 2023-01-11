Російський обстріл пошкодив будівлю пологового будинку в Херсоні – Янушевич

Російські війська атакували Херсон, поціливши в будівлю перинатального центру, заявив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 11 січня.

«Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів», – повідомив він.

За попередніми даними, персонал, пацієнтки та діти не постраждали.

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«Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків», – додав Янушевич.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.