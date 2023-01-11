Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російський обстріл пошкодив будівлю пологового будинку в Херсоні – Янушевич

«Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків», – додав Ярослав Янушевич

Російські війська атакували Херсон, поціливши в будівлю перинатального центру, заявив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 11 січня.

«Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів», – повідомив він.

За попередніми даними, персонал, пацієнтки та діти не постраждали.

Читайте також: У Херсоні планують встановити понад 60 бетонних укриттів – влада

«Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків», – додав Янушевич.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG