Очільниця МЗС Німеччини відвідала Харків – ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала Харків, передає агенція DPA.

Повідомляється, що у неоголошеній поїздці її супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Свій третій візит до України під час війни Бербок назвала проявом солідарності. Вона пообіцяла більше німецької гуманітарної допомоги, включно з генераторами, паливом і ковдрами, а також «подальші поставки зброї».

Візит відбувся через кілька днів після рішення уряду Німеччини надати Києву бойові машини піхоти Marder. Київ також просить Німеччину про бойові танки, але наразі Берлін відхиляє це прохання.

Агенція AFP також цитує Бербок: «У всіх куточках України, від Харкова до Херсона і Києва, люди повинні знати, що вони можуть покладатися на нашу солідарність і підтримку».

Анналена Бербок стала першим членом уряду Німеччини, який побував в українському місті, неподалік від лінії фронту.