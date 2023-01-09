Шольц про надання танків Україні: Берлін не піде на це сам

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він, як і раніше, впевнений у необхідності координації поставок зброї в Україну з союзниками, оскільки зростає тиск на Берлін щодо відправлення Києву своїх бойових танків Leopard 2. Про це повідомляє агенція Reuters.



«Німеччина не піде (на це) сама», – сказав він на заході Соціал-демократичної партії (СДПН). – «Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками... Усе інше було б безвідповідальним у такій небезпечній ситуації».



Шольц, який часто наголошував на важливості не загострювати конфлікт в Україні, сказав, що західні союзники витратили «тривалий час на підготовку, обговорення та організацію цього».



Минулого тижня Німеччина оголосила, що надасть Україні бойові машини піхоти Marder для протистоянню російській агресії. Це повідомлення з'явилося, коли Сполучені Штати пообіцяли надати бойові машини Bradley і через день після подібної заяви з боку Франції.

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Крім того, 9 січня Sky News з посиланням на свої джерела повідомила, що Великобританія розглядає можливість постачання Україні бойових танків Challenger 2.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають. Зокрема Берлін неодноразово відмовляв у наданні такої техніки, пояснюючи це домовленістю із партнерами по НАТО «не робити таких дій в односторонньому порядку» або ж потребою гарантувати, що Німеччина може себе захистити.

За даними видання, німецькі Leopard більше підходять для участі в бойових діях в Україні, оскільки за характеристиками вони більш схожі на радянські танки.