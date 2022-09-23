Politico: США і Німеччина зволікають із постачанням танків Україні

Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, проте західні держави зволікають із відповіддю на прохання, пише американське видання Politico із посиланням на сім джерел.

За словами співрозмовників видання, Києву потрібні американські M1 Abrams і німецькі Leopard, проте представники національної безпеки в США та Німеччині зволікають із постачанням танків, у тому числі через проблеми з навчанням і логістикою.

Американські танки М1 дуже відрізняються від бронетехніки радянського виробництва, яку зараз експлуатує Україна, пише Politico. Генерал у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, зазначив, що для управління M1 необхідна підготовка, і вказав на велику витрату палива.

«Це не прокатні автомобілі, до них багато чого додається, – сказав Ходжес. – По суті ви додаєте сотні додаткових речей, які довелося б носити з собою. … Ви подивіться на танкову роту армії США сьогодні, за нею щодня йдуть тисячі галонів палива».

За словами одного з джерел газети, німецькі Leopard більше підходять для участі в бойових діях в Україні, оскільки за характеристиками вони більш схожі на радянські танки. Проте Берлін неодноразово відхиляв запит Києва на постачання техніки, а міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт днями повідомила про домовленість ФРН із партнерами по НАТО «не робити таких дій в односторонньому порядку».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bild заявив, що бронетехніка стала для українських військових питанням виживання і, якщо Німеччина хоче допомогти зберегти життя українців, німецьким політикам необхідно вирішувати питання постачання не лише танків, а також «більш винищувальної зброї».

На думку Зеленського, Німеччині варто стати прикладом для інших держав у питанні військової підтримки України, а не чекати на їхні рішення. «Якщо ви не хочете нам дати, – послухайте, без образ, ви самостійна держава, – так не давайте. Але не намагайтеся говорити: «Спочатку Америка, потім – Німеччина, потім буде Польща, тощо». Не треба. Кожен повинен відповідати за себе», – заявив Зеленський.

Раніше Німеччина і Польща погодили так звані «кругові поставки». Варшава від початку війни передала Україні понад 200 танків радянського зразка. Натомість Німеччина обіцяла надати Польщі сучасні німецькі танки, проте досі не виконала цієї обіцянки.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Німеччини вперше в новітній історії переглянула політику, яка забороняла постачання озброєння в зони конфліктів.

Раніше Берлін погодився поставити Україні 50 бронеавтомобілів Dingo і вже передав 24 зенітні самохідні установки Gepard і самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, однак відмовляється передавати Києву свої танки Leopard будь-яких модифікацій (що визнані одними з найкращих у світі).