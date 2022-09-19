Німеччина передасть Україні ще 4 самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000

Німеччина збирається передати Україні додатково чотири самохідні артилерійські установки (САУ) Panzerhaubitze 2000, повідомив у понеділок Бундесвер.

Керівники військового відомства вказали, що йтиметься про уживані САУ – але відремонтовані, які німецькі військові віддадуть ЗСУ, «попри напружену ситуацію з власним матеріальним забезпеченням».

Раніше Берлін уже передав Києву десять САУ PzH 2000. Тепер їхня кількість в українській армії збільшиться до 22-ох, з урахуванням усіх таких самохідних артилерійських установок, раніше поставлених ЗСУ та Бундесвером, та армією Нідерландів.

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт наголосила, що ці німецькі самохідні гаубиці вже добре зарекомендували себе на полі бою, і Київ у своїх запитах просив збільшити їх постачання.

16 вересня Німеччина та Греція також погодили так звані «кругові поставки» ЗСУ іншої бронетехніки: Греція передасть Україні 40 старих радянських бойових машин піхоти БМП-1, а замість них отримає від ФРН сучасні БМП Marder («Куниця»). Крім того, раніше стало відомо, що Німеччина погодилася поставити Україні 50 бронеавтомобілів Dingo і вже передала 24 зенітні самохідні установки (ЗСУ) Gepard. Проте Берлін досі відмовляється передавати Києву свої танки Leopard будь-яких модифікацій, визнані одними з найкращих у світі.