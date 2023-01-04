Послаблення підтримки Києва означає «заохочення Путіна» – глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала країни Заходу продовжувати надавати Україні озброєння для боротьби з Росією, повідомляє CNN.

«Як би це не було гірко, кожна ознака ослаблення підтримки означає заохочення Путіна продовжувати», – сказала Бербок на пресконференції в Лісабоні. – «Оскільки ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, ми знову і знову маємо запитувати себе, як ми можемо ще краще допомогти Україні захистити своїх громадян та свою цивільну інфраструктуру»



Німецький міністр наголосила, що продовження надання Україні систем ППО є «принциповим».



«Це йде поряд з продовженням фінансування реконструкції та постачанням матеріалів, за допомогою яких можна відновити енерго-, тепло- та водопостачання, водночас уникаючи подальшого руйнування», – зазначила вона.

Наприкінці серпня канцлер Олаф Шольц заявив, що останніми місяцями Німеччина зазнала «фундаментальних змін» у питанні військової підтримки України.

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Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Більшість країн світу засудили його, багато країн вважають його актом агресії. Москва наполягає на тому, що її дії є не війною, а «спеціальною воєнною операцією».

У січні має відбутися а чергова зустріч у форматі «Рамштайн». Як анонсує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на цьому засіданні буде оголошено нові важливі рішення.