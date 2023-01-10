Обстріл Херсона: поранений місцевий, ймовірно, пошкоджені мережі – ОВА

Російські війська вчергове обстріляли Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 10 січня.

«Поранено місцевого мешканця. Ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою», – заявив він.

Голова області припустив, що обстріл міг пошкодити мережі.

«Земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху. В будинку зруйновані балкони та повилітали вікна», – додав Янушевич.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.