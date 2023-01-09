Російські військові 77 разів за добу обстріляли Херсонщину, поранені троє людей – голова ОВА

Російські військові упродовж доби 8 січня 77 разів обстріляли підконтрольну українській владі частину Херсонської області, поранень зазнали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти 77 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ та мінометів», – написав Янушевич у телеграмі.

За його інформацією, Херсон російські військові обстріляли 21 раз.

«Ворожі снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки», – вказав голова ОВА.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.