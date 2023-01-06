Книжки про Росію, відомості про зарплату в рублях і довідки на активістів – ДБР про знахідки в Сальдо

Державне бюро розслідувань заявляє про проведення обшуків у голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо.



«У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ із прямими вказівками до вчинення злочинів проти України. Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великая Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок», – повідомляють у пресслужбі відомства.



За даними правоохоронців, під обшуку в Сальдо також виявили відомості про структуру окупаційної адміністрації та нарахування зарплати в російських рублях.



«Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів», – додають в бюро.

Щодо окупаційного «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Володимира Сальдо, його заступника та так званого «голови Херсонської міської адміністрації» обвинувальний акт передали до суду. Їм інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.