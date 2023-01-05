Російські війська обстріляли Херсон, загинула людина – Янушевич

Російські війська обстріляли центр Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 5 січня.

«Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік», – заявив він.

Раніше сьогодні ж голова області повідомив про артилерійські обстріли Чорнобаївки та Комишан. Четверо людей отримали осколкові поранення, трьох із них госпіталізували до лікарень у Херсоні.

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За попередню добу, за даними Янушевича, троє людей отримали поранення через російські обстріли Херсонщини.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.