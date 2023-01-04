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Ще двоє людей загинули через російські обстріли Херсонщини – Янушевич

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу дитячої лікарні в Херсоні, 1 січня 2023 року

Російські військові 73 рази обстріляли Херсонську область протягом доби 3 січня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Минулої доби через росіян загинули дві людини, п’ятеро жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», – написав він у своїх соцмережах.

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Зокрема, за даними голови області, російська армія обстріляла Херсон 11 разів:

«Гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки».

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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