На Херсонщині двоє людей підірвалися на російській вибухівці – Янушевич

На Херсонщині двоє людей підірвалися на залишеній російськими військами вибухівці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



За його словами, це сталося у селі Мала Олександрівка Бориспільського району.



«На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків», – написав він у телеграмі.



Ярослав Янушевич нагадав, що на Херсонщині ще багато замінованих територій, і закликав людей бути максимально обережними.

Мала Олександрівка перебувала під окупацією російських військ від початку повномасштабного вторгнення до жовтня 2022 року. Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.