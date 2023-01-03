СБУ затримала у Херсоні жінку, яка допомагала перекидати в Україну російські ешелони

Служба безпеки України затримала у Херсоні колишню очільницю «філії російської залізниці», яка допомагала перекидати в Україну військові ешелони РФ.

Як повідомляє пресслужба, йдеться про колишню посадовицю підприємства залізничного транспорту, яка під час окупації міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації, очоливши створене агресором «підприємство промислового залізничного транспорту «Херсонської залізниці».



«На цій «посаді» допомагала ворогу налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті. Насамперед зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захопленої частини Херсонщини», – йдеться у повідомленні.



За даними слідства, жінка також організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачі країні-агресору.



Крім цього, вона особисто закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників і вступати до лав окупаційної установи, обіцяючи лояльне ставлення окупантів та виплату «зарплат» в російських рублях, додають в СБУ.



Після звільнення Херсона співробітники СБУ затримали жінку та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українські військові деокупували Херсон у листопаді 2022 року, місто перебувало під російською окупацією понад вісім місяців.