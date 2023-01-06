Російські війська обстріляли другу пожежну частину в Херсоні, є загиблі – Тимошенко

Російські війська обстріляли Херсон, повідомив перший заступник Офісу президента Кирило Тимошенко 6 січня.

«Окупанти обстріляли другу пожежну частину за два дні. Є загиблі та поранені», – заявив він у своєму Телеграмі.

За даними представника ОП, у місті зафіксували щонайменше чотири вибухи. Поруч із обстріляною пожежною частиною горів приватний будинок.

«І потім вони говорять про «припинення вогню». Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів. Вбивці, терористи та кровожери. Ось з ким ми воюємо», – прокоментував Тимошенко.

За даними голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, за попередню добу російські війська обстріляли територію області 58 разів, з них 14 обстрілів були спрямовані на обласний центр.

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Напередодні внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині загинула сім’я з трьох людей, в тому числі 12-річний хлопчик.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.