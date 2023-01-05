Російське «припинення вогню» не має сприйматися серйозно – Кулеба

Одностороннє припинення вогню, запропоноване Росією на Різдво за юліанським календарем, не має сприйматися всерйоз, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Президент Зеленський запропонував чітку Формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує її, натомість обстрілявши Херсон напередодні Різдва, завдавши масованих ракетних ударів та ударів із безпілотників на Новий рік. Їхнє нинішнє «одностороннє припинення вогню» не може і не повинно сприйматися серйозно», – вважає очільник зовнішньополітичного відомства.

Аналогічну позицію раніше висловили президент України Володимир Зеленський та інші члени його команди.

«Цинічною» пропозицію Путіна про припинення вогню назвали і в адміністрації президента США Джо Байдена.

Натомість генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш привітав пропозицію Росії про запровадження режиму припинення вогню у різдвяні свята за юліанським календарем по всій лінії фронту в Україні.

Вранці 5 січня патріарх Російської православної церкви Кирила закликав встановити «різдвяне перемир’я». Офіс президента України назвав цю заяву «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

Згодом міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав вказівку щодо запровадження режиму припинення вогню у війні проти України з 12:00 6 січня на 36 годин. Як повідомили у російському військовому відомстві, перемир’я діятиме з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня. Але Київ вважає, що таким чином Москва хоче знизити інтенсивність боїв на певний час, аби згодом мати можливість для наступу.

Ще 14 грудня Кремль заявляв, що припинення вогню на майбутніх свят – Нового року та Різдва – не стоїть на порядку денному Москви.

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Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.