Зеленський: Кремль використовує перепочинок, щоб продовжити війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

«Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат. Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Глава держави також повідомив, що обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом динаміку ситуації в регіоні.

Раніше аналогічну з Зеленським оцінку ідей Путіна дали інші представники його адміністрації, а також президент США Джо Байден.

Раніше 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.