«Брехня та лицемірство» – секретар РНБО про «перемир’я» від Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на заяву Росії про оголошення «різдвяного перемир’я» – це «брехня та лицемірство».

«Який стосунок до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі», – написав він у твіттері.

Вранці 5 січня патріарх Російської православної церкви Кирила закликав встановити «різдвяне перемир’я». Офіс президента України назвав цю заяву «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

Згодом міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав вказівку щодо запровадження режиму припинення вогню у війні проти України з 12:00 6 січня на 36 годину. Як повідомили у російському військовому відомстві, перемир’я діятиме з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня. Але Київ вважає, що таким чином Москва хоче знизити інтенсивність боїв на певний час, аби згодом мати можливість для наступу.

Ще 14 грудня Кремль заявляв, що припинення вогню на майбутніх свят – Нового року та Різдва – не стоїть на порядку денному Москви.

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Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.