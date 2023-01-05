В ОП заяву Росії про «різдвяне перемир’я» назвали «пропагандистською постановкою»

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк називає заяву Росії про «різдвяне перемир’я» «пропагандистською постановкою».



За його словами, заява Росії про «різдвяне перемир’я» розрахована на внутрішнього споживача, країни Заходу та нейтральні країни.



«Це така собі пропагандистська постановка. Ви пам’ятаєте, що Гундяєв вийшов з пропозицією на Різдво зупинити «міжусобну війну». Після цього була заява Путіна, а потім Шойгу дає наказ припинити вогонь. Трошки дивно, бо на Різдво 24 грудня, на новорічну ніч всі бачили, що було. І взагалі 10 місяців ми (російські війська - ред.) зайшли на територію України, активно вбиваємо людей, нищимо цивільну інфраструктуру, в тому числі релігійні об’єкти, а тут ми хочемо зупинити вогонь, тому що буде Різдво і про це попросив Гундяєв», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Подоляк каже, що таким чином Росія хоче знизити інтенсивність боїв на певний час.



«Їм не вдалося отримати переговорний процес, у рамках якого вони хотіли отримати оперативно-тактичну паузу на два-три місяці, то вони таким чином хочуть отримати припинення вогню і знизити інтенсивність боїв для того, щоб провести додаткову мобілізацію, провести тренування, перегрупування і почати трохи пізніше – десь наприкінці лютого – нові етапи наступу на Україну. Це очевидний план», – додав він.

Це також спосіб тиску на країни Заходу, вважає Подоляк.

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Після заклику патріарха Російської православної церкви Кирила встановити «різдвяне перемир’я» Офіс президента України назвав цю заяву «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

Згодом міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав вказівку щодо запровадження режиму припинення вогню у війні проти України з 12:00 6 січня на 36 годину.

Як повідомили у російському військовому відомстві, перемир’я діятиме з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня.

Ще 14 грудня Кремль заявляв, що припинення вогню на майбутніх свят – Нового року та Різдва – не стоїть на порядку денному Москви.

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Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.