Путін наказав не стріляти. Епіфаній кличе на Різдво у Лавру, чим відповість Павло? | Свобода Live

Предстоятель ПЦУ Епіфаній проведе 7 січня, у день Різдва за юліанським календарем, богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в цьому місці.

Як на це реагуватиме УПЦ (МП), митрополит Павло? Як на це реагуватимуть у Москві?

«Різдв'яне перемир'я або режим НЕприпинення вогню»

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити «режим припинення вогню» на час святкування Різдва. Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости», яке посилається на повідомлення Кремля.

Про «різдвяне перемир'я» раніше заявив і глава РПЦ патріарх Кирило.

З початку агресії Росії проти України, від 2014-го року, Росія і підконтрольні їй «ЛДНР» завжди порушували оголошені ними «перемир'я», спочатку використавши їх для зміцнення своїх позицій, перегрупування сил і розбудови оборонних ліній.

Ердоган закликає Путіна...До чого?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову Путіним, у якій заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення».

Чого насправді хоче путінський режим? Та як реагує на пропозиції миру по-путінськи Україна?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: