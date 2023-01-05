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Богослужіння ПЦУ в Лаврі може прискорити процес об’єднання церков – релігієзнавці

Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври Фото:Shutterstock

Сьомого січня на Різдво за юліанським календарем предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це стало можливим після того як держава повернула у свою власність два ключові храми Києво-Печерської лаври – Свято-Успенський собор і Трапезну церкву. Наразі невідомо, чи будуть ці храми дані в тривалу оренду ПЦУ. А між тим релігієзнавці кажуть, що Різдвяна служба митрополити Епіфанія має історичне значення і «кладе кінець монополії» Московського патріархату на лавру. З іншого боку, і війна підштовхує об’єднавчі тенденції в українському православ’ї.

Успенський Собор і Трапезна церква є ключовими храмами так званої Верхньої лаври. А сама Києво-Печерська лавра є однією з найбільших християнських святинь України.

З 2016 року цими двома храмами володіла на правах оренди Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). А оренда цілої лаври була надана УПЦ (МП) за уряду регіонала Миколи Азарова до Революції гідності.

Подія справді непересічна. Києво-Печерська лавра є однією з найважливіших християнських святинь України
Анатолій Бабинський

«Давно не було української церкви на цих теренах. Українська церква повертається до лаври, на свої історичні терени. УПЦ там перебувала, але вона й досі знаходиться під спудом Московського патріархату. Це дійсно дивовижний день в історії нашої національної церкви православної», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода релігієзнавець Людмила Филипович.

«Подія справді непересічна. Києво-Печерська лавра є однією з найважливіших християнських святинь України. Від лаври починається монашеська традиція українського християнства. Тому лавра є таким важливим місцем для всіх християн. Дотепер монополію на служіння в лаврі утримувала УПЦ (МП) чи РПЦ в Україні. І ця монополія, як ми бачимо, тепер похитнулася», – каже в інтерв’юю історик церкви, доктор філософії Анатолій Бабинський.

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс у Києві. Визначна пам’ятка історії та архітектури. 1994 року разом із Софійським собором внесений до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО
Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс у Києві. Визначна пам’ятка історії та архітектури. 1994 року разом із Софійським собором внесений до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО

Отже, тепер дві церкви – ПЦУ і УПЦ – в тій чи іншій мірі будуть присутні в Києво-Печерській лаврі (одна – у Верхній, а інша – в Нижній лаврі). Але, як зауважує Бабинський, невідомо до кінця, чи Успенський собор буде переданий в оренду ПЦУ. «Але виглядає так, що це може статися і що такі служби можуть стати регулярними», – додав він.

Трохи історії

Побудований Успенський собор був у 1073-1078 роках стараннями засновника монастиря Федосія Печерського за ігумена Стефана, а меценатом виступив князь Святослав ІІ Ярославович (один з синів Ярослава Мудрого).

Собор було підірвано в 1941 році за нацистської окупації Києва і тепер вже історики встановили, що підрив здійснили радянські органи, замінувавши собор пед тим. Увесь повоєнний час собор лежав в руїнах, а радянські екскурсоводи розповідали про підрив храму німцями…

Руїни Успенського собору – головного храму Успенської Києво-Печерської лаври, 18 жовтня 1955 року. Був підірваний 3 листопада 1941 року радянськими диверсантами в окупованому нацистами Києві
Руїни Успенського собору – головного храму Успенської Києво-Печерської лаври, 18 жовтня 1955 року. Був підірваний 3 листопада 1941 року радянськими диверсантами в окупованому нацистами Києві

В 1988 році до Києво-Печерської лаври знову повертається чернече життя – якраз на 1000-ну річницю хрещення Русі.

Але Успенський собор був відбудований за президенства Леоніда Кучми. Рішення ухвалили в листопаді 1995 року, а відбудували Успенський храм в 1999-2000 роках – якраз на нове Тисячоліття.

Ота монополія, яку Московський патріархат утримував на Лавру, вона в очах багатьох вірних була якимось підтвердженням, що церква є правильною, доброю і єдино можливою
Анатолій Бабинський

Треба сказати, що Успенський собор намагалися відтворити максимально наближено до знищеного оригіналу – зокрема використовувалась спеціально виготовлена цегла за рецептами ще Київської Русі, а на позолоту бань, хрестів і рипід Успенського собору було витрачено 8,5 кг сусального золота.

З того часу на правах оренди Успенським собором користувалась УПЦ Московського патріархату, але термін оренди сплив 31 грудня 2022 року і його не подовжили. Натомість зараз службу в Успенському соборі має провести предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

«Ота монополія, яку Московський патріархат утримував на Лавру, вона в очах багатьох вірних була якимось підтвердженням, що церква є правильною, доброю і єдино можливою оскільки вона цим всім володіла. Те, що ПЦУ проведе службу – поміняє погляди тих, хто вагався чи сумнівався. Хоча сумнівів не повинно бути, бо це канонічна церква, визнана Вселенським патріархатом», – каже Радіо Свобода Анатолій Бабинський.

Успенський собор Києво-Печерської лаври відбудований за незалежної України за будівельними «рецептами» стародавніх часів і відкритий в 2000 році
Успенський собор Києво-Печерської лаври відбудований за незалежної України за будівельними «рецептами» стародавніх часів і відкритий в 2000 році

Вплив війни

Агресія Росії проти України мала сильний вплив на релігійне життя в Україні. Московський патріарх Кирило підтримує російське військо в його нападі на Україну.

УПЦ (МП) мусила щось робити і на соборі у травні 2022 року проголосила ніби незалежність від Російської православної церкви. Але залишилась в канонічній єдності з РПЦ, а серед багатьох священників й досі сильні проросійські настрої.

Як наслідок, СБУ розпочала проводити обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників називали «недоведеними та безпідставними».

А 3 грудня СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Будемо сподіватись, що ця святиня стане спільною святинею українського народу. І не далі роз’єднає, а навпаки, об’єднає український народ
Людмила Филирович

Результати соціологічного опитування, оприлюднені наприкінці минулого року, свідчать, що 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 24% виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

За час війни понад 700 парафій перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ, а від часу отримання ПЦУ томоса про автокефалію від Вселенського патріарха чотири роки тому, кількість парафій, які змінили підпорядкування, сягає 1300-1600.

То як з об’єднанням?

Поки важко сказати, як богослужіння ПЦУ в Успенському соборі і розрив оренди на Успенський собор і Трапезну церкву лаври з УПЦ вплине на ширшу ситуацію в українському православ’ї. З одного боку, втрата контролю над ключовими храмами лаври підриває «монополію на правильність» УПЦ, підвищує авторитет ПЦУ.

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року
Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року

«Будемо сподіватись, що ця святиня стане спільною святинею українського народу. І, можливо, не далі роз’єднає – якщо правильно до цієї події поставиться УПЦ, – а навпаки, об’єднає український народ. Зараз не час корпоративних інтересів. Зараз час всенаціонального інтересу. А всенаціональний інтерес закликає нагадати про цю величну подію – Різдво Христове. Так само й ця подія (служба ПЦУ в Лаврі) має стати об’єднувальною. Не роз’єднувальною, а об’єднувальною», – каже в інтерв’ю релігієзнавець Людмила Филипович.

ПЦУ абсолютно готова до об’єднавчих рухів. Слово – за УПЦ
Людмила Филипович

«ПЦУ абсолютно готова до об’єднавчих рухів. Слово – за УПЦ. Якщо вони й надалі сприйматимуть себе як церкву-жертву, як церкву-мученицю, яку дискримінують, то нічого з цього не вийде. Треба переосмислити нові реалії і подивись на цю службу в Лаврі як ознаку того, що ми живемо в новому часі. І цей час розпочався 24 лютого 2022 року. Минулого, яке пов’язувало нас з Москвою, вже не буде. Ми маємо збудувати нове майбутнє. І це нове майбутнє не знає колабораціонізму, не знає надуманих фантомних болей, що важко розірвати зв’язки з Московським патріархатом, бо ми, мовляв, 350 років були разом», – додає релігієзнавиця.

Трапезна церква Києво-Печерської лаври. Її разом з Успенським собором держава Україна повернула в свою власність після років оренди УПЦ (МП)
Трапезна церква Києво-Печерської лаври. Її разом з Успенським собором держава Україна повернула в свою власність після років оренди УПЦ (МП)

Предстоятель ПЦУ Епіфаній неодноразово озвучував позицію, що двері його церкви відкриті для всіх бажаючих і що ПЦУ готова до об’єднання – чи то злиттям двох церков, чи то до подальшого переходу окремих парафій УПЦ до ПЦУ. Також, в разі непоступливості, не виключений і варіант примусої зміни назви УПЦ, а то й заборона її як структури, що має духовний центр за межами України (в державі-агресорці Росії).

Важко сказати, скільки це триватиме – рік-два-три. Об’єднавчий процес дуже тривалий і не вирішиться якимось кавалерійським наскоком
Анатолій Бабинський

«Тепер слово за УПЦ. І якщо вона зможе скинути з себе облудні кайдани минулого і ми бачимо, що в цій церкві є здорові сили, то цей процес має продовжуватись. Ну, але якщо хтось вже дуже хоче мати свою Русскую православную церковь – ну, значить, готуйте документи, щоб зареєструватися як РПЦ в Україні. Має бути мудре рішення щодо об’єднання, можливо, воно не таке просте, як нам здається», – додає Людмила Филипович.

На думку Анатолій Бабинського, наразі керівництво УПЦ МП не демонструє навіть мінімального бажання робити якісь кроки в бік діалогу, в бік об’єднання. «Навпаки, вони зайняли якусь глуху оборону».

«Але тому вигляді, в якому Московський патріархат існував дотепер, в найближчі роки він в такому вигляді не збережеться. Все рівно будуть якісь переходи, будуть зміни в цій структурі. Раніше УПЦ МП декларувала, що їй належить більшість парафій в Україні. Але на сьогодні кількість парафій між ПЦУ і УПЦ вже приблизно зрівнюється. І зараз потуги цих церков потроху вирівнюються, – каже в інтерв’ю історик церкви. – Важко сказати, скільки це триватиме – рік-два-три. Об’єднавчий процес дуже тривалий і не вирішиться якимось кавалерійським наскоком. Але в цьому плані точно щось відбуватиметься».

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

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