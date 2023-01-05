Ткаченко: два храми Києво-Печерської лаври вже передали в користування держави

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про завершення передачі Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври від Української православної церкви Московського патріархату у користування держави.

«Щойно завершила роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від УПЦ до держави. Ці дві культові споруди, розташовані на території Заповідника, були передані у почасове безоплатне користування УПЦ з 2016 року згідно договору, термін якого сплинув 31.12.2022», – написав він у фейсбуці.

За його словами, комісія, до складу якої також входили представники УПЦ, розпочала свою роботу 2 січня та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.

«Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель (наприклад, Царські врата, люстри), щоб повернути його балансоутримувачу. За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами комісії, а самі Акти, що підписані з боку заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення», – додав міністр.

Напередодні у Православній церкві України повідомили, що предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

3 грудня СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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Восени СБУ розпочала проводити обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників називали «недоведеними та безпідставними».