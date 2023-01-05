Руйнування пам’яток, якими користується УПЦ (МП) на території Лаври: розслідування триває п’ятий рік

У Печерському управлінні поліції міста Києва із 2017 року триває розслідування за фактом знищення об’єктів культурної спадщини національного значення на території Києво-Печерської Лаври, відтоді про підозру нікому не повідомлялось. Про це йдеться у відповідях Печерської окружної прокуратури Києва та Печерського управління поліції Києва на запит журналістів «Схем» (Радіо Свобода).

Це провадження було розпочато після виходу журналістського розслідування «Схем» про те, що на території Києво-Печерської Лаври, яка перебуває у користуванні УПЦ (МП), зруйновано і перебудовано низку пам’яток архітектури та зведені нові об’єкти без узгодження з ЮНЕСКО та Мінкультом.

«Печерською окружною прокуратурою м. Києва розглянуто Ваш запит на публічну інформацію щодо відкриття кримінального провадження за фактом знищення пам’яток архітектури на території Києва-Печерської Лаври та його результати. Повідомляємо Вам, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування за зазначеним фактом у кримінальному провадженні № 12017100060006667 від 28.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК України (знищення, руйнування або пошкодження пам'яток – об'єктів культурної спадщини національного значення, – ред.)», – йдеться у відповіді Печерської окружної прокуратури Києва.

Журналісти «Схем» звернулись із додатковим запитом до Печерського УП ГУНП у місті Києві, в якому поцікавилися, чому досудове розслідування триває уже п’ять років, які його результати, чи було комусь оголошено підозру, та коли справа буде передана до суду.

«На даний час розслідування зазначеного кримінального провадження триває та перебуває на контролі керівництва Печерського управління поліції. Розслідування здійснює група слідчих на чолі зі старшим слідчим слідчого відділу Єлизаветою Нагаєнко. Про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлялося, оскільки проводяться процесуальні дії, спрямовані на збір доказової інформації з метою повного, всебічного і об’єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення», – йдеться у відповіді Печерського управління поліції міста Києва.

У червні 2017 року журналісти проєкту «Схеми» на території Києво-Печерської лаври знайшли понад десять будівництв та перебудов церковників УПЦ (МП), які відбувалися без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проєктно-дозвільної документації.

Після виходу розслідування відбулося його обговорення на засіданні підкомітету із взаємодії з громадянським суспільством комітету Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції. У вересні 2017-го закінчився контракт Любомира Михайлини, який очолював заповідник із 2012 року, і Міністерство культури призначило новим в.о. директора заповідника Олександра Рудника.

Відповідаючи на запитання, як він як керівник заповідника із 2017 року допустив завершення будівництва дзвіниці на пам’ятці архітектури «Лікарня з церквою» без погоджень держави та ЮНЕСКО та зведення новобудови – економічного корпусу – на території Лаврського заповідника, Олександр Рудник зазначив: «Питання цікаве, зараз переді мною немає документів, що робилося з нашого боку, я, чесно кажучи, знаю, що були якісь обмеження, але треба підняти документи».

8 грудня 2022 року журналісти надіслали запит на ім’я Рудника із проханням надати копії таких документів, однак відповіді на цей запит не отримали.

Перед Новим роком державний заповідник Києво-Печерська лавра повідомив Українській православній церкві (Московського патріархату), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою у Верхній лаврі.

4 січня стало відомо, що предстоятель Православної церкви України Епіфаній звершить у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

УПЦ (МП) продовжують займати інші споруди на території заповідника, зокрема приміщення Нижньої лаври. Щодо майбутнього приміщень Нижньої лаври міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко нагадав, що у 2013 році з УПЦ (МП) була укладена безстрокова угода.

«Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і поки що будуть продовжені до завершення такої перевірки. Але є указ і міжвідомча комісія, нам доведеться перевірити, чи не було там порушень і з огляду на це ухвалювати рішення», – пояснив міністр.​

3 грудня СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Восени СБУ розпочала проводити обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників називали «недоведеними та безпідставними».