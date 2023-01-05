Донбас.Реалії знайшли місце, де Росія, ймовірно, тренує операторів бойових БПЛА

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії знайшов ймовірну локацію російського полігону, де тренуються оператори БПЛА Shahed. Він розташований приблизно за 8 кілометрів на південний схід від Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ у місті Коломна Московської області.

Раніше українські розслідувачі встановили, що Росія відряджала своїх операторів БПЛА на навчання до Ірану під виглядом участі у змаганнях: у спільному розслідуванні «Слідство.Інфо» та «Наші гроші.Львів» йдеться про імена 4-х російських військових, які у серпні брали участь у змаганнях операторів БПЛА «Соколиная охота» в Ірані. Одразу після цього почалися атаки іранських дронів-камікадзе на українські міста. Усі встановлені в розслідуванні військові служать у 924-му Державному центрі безпілотної авіації Росії, встановили розслідувачі.

Цей центр є єдиним у структурі Міноборони РФ, який готує операторів дронів, та базується у місті Коломна (військова частина 20924 на вулиці Артилерійській). Проте польоти здійснюють в іншому місці. Донбас Реалії встановили його за знімками попередніх аналогічних змагань, які проходили у Росії.

Міжнародні армійські ігри «Соколиная охота» у 2019 та 2021 роках проходили на полігоні Центру в Коломні. У 2019-му російське Міноборони активно публікувало фото зі змагань.

Російські військові стоять на тлі цієї споруди:

Поруч з встановленим майданчиком є великий полігон, котрий раніше належав Коломенському вищому артилерійському училищу. Ймовірно, цей полігон також використовується для польотів БПЛА.

На інших фото зі змагань того року, які публікувало МО РФ, видно вже більш відкриту місцевість:

Оскільки інструктори саме цього центру проходили навчання в Ірані, можна припустити, що на Shahed також навчають саме тут.

Відстань від полігону до Москви становить близько 100 км. До кордону України - близько 600 км.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.