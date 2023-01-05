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Донбас.Реалії знайшли місце, де Росія, ймовірно, тренує операторів бойових БПЛА

Уламок Shakhed-136, який атакував Київ у новорічну ніч

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії знайшов ймовірну локацію російського полігону, де тренуються оператори БПЛА Shahed. Він розташований приблизно за 8 кілометрів на південний схід від Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ у місті Коломна Московської області.

Раніше українські розслідувачі встановили, що Росія відряджала своїх операторів БПЛА на навчання до Ірану під виглядом участі у змаганнях: у спільному розслідуванні «Слідство.Інфо» та «Наші гроші.Львів» йдеться про імена 4-х російських військових, які у серпні брали участь у змаганнях операторів БПЛА «Соколиная охота» в Ірані. Одразу після цього почалися атаки іранських дронів-камікадзе на українські міста. Усі встановлені в розслідуванні військові служать у 924-му Державному центрі безпілотної авіації Росії, встановили розслідувачі.

Цей центр є єдиним у структурі Міноборони РФ, який готує операторів дронів, та базується у місті Коломна (військова частина 20924 на вулиці Артилерійській). Проте польоти здійснюють в іншому місці. Донбас Реалії встановили його за знімками попередніх аналогічних змагань, які проходили у Росії.

Міжнародні армійські ігри «Соколиная охота» у 2019 та 2021 роках проходили на полігоні Центру в Коломні. У 2019-му російське Міноборони активно публікувало фото зі змагань.

Військові змагання операторів БПЛА 2019 року
Військові змагання операторів БПЛА 2019 року

Російські військові стоять на тлі цієї споруди:

Поруч з встановленим майданчиком є великий полігон, котрий раніше належав Коломенському вищому артилерійському училищу. Ймовірно, цей полігон також використовується для польотів БПЛА.

Червоним позначене місце, де проводилась «Соколиная охота», а ліворуч від нього розташований полігон
Червоним позначене місце, де проводилась «Соколиная охота», а ліворуч від нього розташований полігон

На інших фото зі змагань того року, які публікувало МО РФ, видно вже більш відкриту місцевість:

Інщі фото Міноборони Росії з Коломни
Інщі фото Міноборони Росії з Коломни

Оскільки інструктори саме цього центру проходили навчання в Ірані, можна припустити, що на Shahed також навчають саме тут.

Відстань від полігону до Москви становить близько 100 км. До кордону України - близько 600 км.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.

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