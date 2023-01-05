Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й США – Білий дім

Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

«Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там», – сказав Кірбі.

Він зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном

«Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей», – додав Кірбі.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.