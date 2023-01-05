Путіну потрібна пауза – Байден про російський заклик до перемирʼя в Україні

Президент США Джо Байден заявив 5 січня, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про дводенне припинення вогню в Україні на Різдво за юліанським календарем є лише спробою знайти паузу для російських військових зусиль.

«Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви» і 25 грудня (на Різдво за григоріанським календарем), і на Новий рік, сказав Байден, додавши: «Я думаю, що він намагається знайти кисень».

Речник Держдепартаменту Нед Прайс назвав припинення вогню Путіним «цинічним», сказавши: «Ми мало віримо в наміри, що стоять за цією заявою». Він висловив стурбованість тим, що Росія використає перерву, щоб «перегрупуватися, відпочити і, зрештою, повторно атакувати», і відзначив, що Путін може прагнути «обдурити світ», створюючи враження, що він хоче миру. «Це не виглядає як зміна в ході війни», – додав речник. «Якби Росія справді серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона б вивела свої сили з суверенної території України», – наголосив Прайс.

Раніше 5 січня таку ж оцінку заклику Путіна дали в українському військово-політичному керівництві. «Брехнею та лицемірством» назвав російську пропозицію секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Офіс президента України назвав цю заяву «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

Натомість генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш привітав пропозицію Росії про запровадження режиму припинення вогню у різдвяні свята за юліанським календарем по всій лінії фронту в Україні.

Раніше 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

Ще 14 грудня Кремль заявляв, що припинення вогню на майбутніх свят – Нового року та Різдва – не стоїть на порядку денному Москви.

Читайте також: Фальшиві «пророцтва» як виправдання війни: сектантські містифікації московського патріарха Кирила

Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.