Німеччина та США постачатимуть Україні бронетехніку та Patriot – речник уряду

Німеччина та Сполучені Штати нададуть Україні бронетранспортери, оголосили канцлер Олаф Шольц і президент Джо Байден у спільній заяві після телефонної розмови.

Як інформує агенція DPA, Німеччина також надасть Україні зенітну батарею Patriot для протиповітряної оборони. Рішення ухвалене після того, як Вашингтон у грудні пообіцяв Києву таку систему. Також ідеться про бойові машини піхоти Marder, розроблені для Бундесверу понад 50 років тому. Берлін не уточнив, скільки таких транспортних засобів буде поставлено і коли.

Ці повідомлення у твітері підтвердив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Раніше цього тижня США оголосили про можливість надсилання в Україну бронетранспортерів Bradley – це буде одна з перших бойових машин західного виробництва, які отримає Україна. Поки що країни Східної Європи постачали лише радянські зразки.

Україна вже отримала зенітні, транспортні та броньовані евакуаційні машини західних виробників.

Це оголошення оприлюднене після рішення Франції поставити Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC.

Україна неодноразово просила про постачання німецьких основних бойових танків Leopard-2 і бойових машин піхоти Marder.

Раніше Шольц вказував на той факт, що інші союзники по НАТО також не надають важке озброєння. Міністр закордонних справ Анналена Бербок і віцеканцлер Роберт Габек 5 січня заявили про перспективу нових військових постачань для України.

Зокрема, Габек пообіцяв швидке рішення уряду під час візиту до Норвегії. За його словами, поставки зброї будуть «адаптовані до вимог поля бою». За його словами, для уряду Німеччини завжди було два критерії ухвалення рішень із цього питання: єдність із партнерами та військова користь на полі бою. «Схоже, що це так і в цьому випадку. І тому федеральний уряд зараз швидко обговорить цю ситуацію, а потім ухвалить відповідні рішення», – сказав віцеканцлер.

Під час пресконференції зі своїм британським колегою в Лондоні Бербок попередила, що Німеччина та її союзники не повинні залишати жодних сумнівів у підтримці Києва та мають дивитися, де можлива додаткова військова підтримка.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Франції поставити машини AMX-10 RC «чітким сигналом» іншим західним країнам. «Немає жодної раціональної причини, чому танки західного виробництва досі не постачаються в Україну», – наголосив він.