В ООН вирішили розформувати місію зі встановлення фактів в Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш вирішив розформувати місію зі встановлення фактів обстрілу СІЗО в Оленівці (на підконтрольній Росії території Донецької області) через неможливість доставити експертів до місця події. Про це заявив 5 січня речник очільника ООН Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів щодо інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події», – сказав він.

За словами Дюжарріка, причина розформування місії щодо встановлення фактів полягає в тому, що вона не отримала необхідних гарантій безпеки та доступу.

«У нас була політична угода, але для такої складної та делікатної і, прямо сказати, небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх і не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому», – сказав він.

Дюжаррік не став відповідати на запитання, яка саме зі сторін не надала необхідних гарантій.

Представник при цьому додав, що місія може бути відновлена в майбутньому, але за відсутності прогресу зараз слід дозволити людям, що увійшли до її складу, повернутися до звичайної роботи. «Щойно ми відчуємо, що є необхідні гарантії безпеки і ми можемо туди вирушити, місія буде відновлена», – зазначив він.

У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому РФ селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримувала Росія.

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS, нібито, вдарили українські військові.

Наразі РФ продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівка на Донеччині українських військовополонених.

Українська влада неодноразово закликала Міжнародний комітет Червоного хреста відправити туди гуманітарну місію. В ОП наголошують: якщо МКЧХ не виконуватиме свої функції, то українська сторона порушуватиме питання про розпуск організації.

У самому Міжнародному комітеті Червоного хреста кажуть, що готові направити представників в Оленівку, але їх не допускають.