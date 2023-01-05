Влада: війська РФ знову обстріли Херсон – завдали удару по рятувальниках

Російські війська завдали удару по рятувальниках у Херсоні, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, люди не постраждали, проте будівля пожежної частини пошкоджена.



«Рашисти обстріляли пожежну частину – будівля зазнала пошкоджень. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали. Днями росіяни атакували медиків, сьогодні – рятувальників. Нікчемні російські окупанти продовжують воювати із тими, хто надає допомогу мирним людям», – написав він у телеграмі.

Раніше 5 січня Ярослав Янушевич повідомив, що російські війська обстріляли центр Херсона, через цю атаку загинув 18-річний хлопець.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.