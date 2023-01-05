На Херсонщині через влучання російського снаряда у будинок загинула родина – ОП

На Херсонщині у Бериславі через влучання російського снаряда у будинок загинула родина, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина. В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син?», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні голова ОВА Ярослав Янушевич повідомив про артилерійські обстріли Чорнобаївки та Комишан. Четверо людей отримали осколкові поранення, трьох із них госпіталізували до лікарень у Херсоні. Також влада повідомляла вже про два російських обстріли Херсона 5 січня.

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Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.