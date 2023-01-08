Влада заявляє про нічний обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – відео

Російські війська вночі атакували Херсон запалювальними боєприпасами, заявляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«На відео – Херсон цієї ночі. Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси», – написав він у телеграмі, опублікувавши відео.

За даними Янушевича, внаслідок цієї атаки жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури немає.

Перевірити інформацію з місця події в умовах війни неможливо.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.