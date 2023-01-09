Через обстріл Херсона загинула людина, ще одна поранена – Янушевич

Російські війська обстріляли Херсон із артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 9 січня.

«Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. Наразі за її життя борються лікарі», – заявив Янушевич.

Раніше Янушевич повідомив, що вночі російські війська обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури Херсона. Обстріл зруйнував електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень, але подача тепла та світла в Херсоні, за його словами, не припинялась.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.