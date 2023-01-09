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Війська РФ знову обстріляли Херсон, загинула людина – ОП

Загиблий внаслідок російського обстрілу Херсона, 5 січня 2022 року

Російські війська знову обстріляли Херсон, загинула людина, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку», – написав він у телеграмі.

Вдень 9 січня, як повідомляла місцева влада, російські війська із артилерії завдали удару по житловому кварталу Херсона, через цей обстріл загинула людина, ще одна була поранена.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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