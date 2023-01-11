Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Херсоні планують встановити понад 60 бетонних укриттів – влада

Наслідки обстрілу Херсона, 10 січня 2023 року

У Херсоні, який щодня зазнає обстрілів армії Росії, встановлять кілька десятків бетонних укриттів. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Плануємо також по місту розташувати, придбати 66 бетонних зовнішніх укриттів, які будуть розповсюджені на карті, у нас є ці точки нанесені по всьому місту. Це стосується перш за все людних місць, таких як ринок, залізничний вокзал. Тобто там, де перебуває велика кількість людей», – сказала вона.

За даними Лугової, на сьогодні в Херсоні є 238 укриттів і 24 бомбосховища.

«Там зараз відбуваються такі, скажімо, налагоджувальні роботи саме по бомбосховищах. Бо хочеться їх привести більш-менш до ладу, бо багато уваги вони потребують і, на превеликий жаль, упродовж довгого періоду до них не торкалася рука людська. Тому зараз маємо надолужити все, що було втрачено», – додала вона.

Цього тижня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розкритикував стан бомбосховищ у Херсоні. Він заявив, що більшість укриттів у місті перебувають у непридатному стані та потребують негайного ремонту. Янушевич стверджує, що перевірив стан херсонських бомбосховищ і зазначив, що зараз під час російських атак люди не можуть там переховуватися.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG