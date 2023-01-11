У Херсоні планують встановити понад 60 бетонних укриттів – влада

У Херсоні, який щодня зазнає обстрілів армії Росії, встановлять кілька десятків бетонних укриттів. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Плануємо також по місту розташувати, придбати 66 бетонних зовнішніх укриттів, які будуть розповсюджені на карті, у нас є ці точки нанесені по всьому місту. Це стосується перш за все людних місць, таких як ринок, залізничний вокзал. Тобто там, де перебуває велика кількість людей», – сказала вона.

За даними Лугової, на сьогодні в Херсоні є 238 укриттів і 24 бомбосховища.

«Там зараз відбуваються такі, скажімо, налагоджувальні роботи саме по бомбосховищах. Бо хочеться їх привести більш-менш до ладу, бо багато уваги вони потребують і, на превеликий жаль, упродовж довгого періоду до них не торкалася рука людська. Тому зараз маємо надолужити все, що було втрачено», – додала вона.

Цього тижня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розкритикував стан бомбосховищ у Херсоні. Він заявив, що більшість укриттів у місті перебувають у непридатному стані та потребують негайного ремонту. Янушевич стверджує, що перевірив стан херсонських бомбосховищ і зазначив, що зараз під час російських атак люди не можуть там переховуватися.