Через обстріл пожежної частини Херсона загинув рятувальник – Янушевич

Внаслідок обстрілу пожежної частини Херсона 6 січня загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 6 січня.

«Один рятувальник загинув, ще четверо дістали поранення. Один вогнеборець – у тяжкому стані, троє – середньому. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу», – заявив він.

Крім того, поруч із пожежною частиною постраждав будинок.

«Не дивлячись на те, що рятувальники самі потрапили під обстріл, вони одразу вирушили ліквідовувати пожежу», – додав Янушевич.

Раніше про другий обстріл пожежної частини в Херсоні за два дні повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте також: Російське «припинення вогню» не має сприйматися серйозно – Кулеба

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.