Встановлена кількість загиблих через російську агресію дітей зросла до 453 – Офіс генпрокурора

Загальна кількість постраждалих від повномасштабної війни дітей зросла до 1 330, повідомив Офіс генерального прокурора вранці 6 січня.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 453 дитини загинуло та понад 877 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Офіс зазначає, що цифри не остаточні, адже триває робота з встановлення кількості загиблих у місцях бойових дій та на окупованих і звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 268, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 81, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40», – заявляє ОГП.

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Зокрема, 5 січня в Бериславі на Херсонщині через влучання російського снаряду в житловий будинок загинула сім’я разом з 12-річним сином.

Крім того, за даними Офісу, російські обстріли пошкодили загалом 3 126 закладів освіти, 337 із них повністю зруйновані.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.