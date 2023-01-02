У Херсоні залишається менше 20% довоєнного населення – Плетенчук

У Херсоні залишається менше 20% довоєнного населення, повідомив пресофіцер комендатури оборони міста Дмитро Плетенчук.



«На початку повномасштабного вторгнення чисельність населення Херсону складала близько 330 тисяч людей, зараз приблизно 50-60 тисяч. Це якраз маломобільні групи громадян або соціально незахищені категорії населення, які не можуть собі дозволити виїхати або якісь інші умови не дозволяють це зробити. Є ті, які просто залишаються, тому що вважають це нормою», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Він закликав людей виїжджати, оскільки поки що безпечних місць в Херсоні немає.



«Люди страждають. Обстрілюють якраз ті локації, де люди збираються, – ринок, один з кількох магазинів, які працюють», – додав Плетенчук.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.