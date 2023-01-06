Через обстріл у Дворічній постраждав 75-річний чоловік – Синєгубов

Тривають російські обстріли прикордонних районів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 6 січня.

Зокрема, протягом попередньої доби обстрілів із артилерії та мінометів зазнали Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве й Кислівка. У Куп’янську пошкоджена будівля цивільної промисловості.

«У Дворічній Куп’янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості», – заявив Синєгубов.

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За його даними, напередодні рятувальники ДСНС знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів в області.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.