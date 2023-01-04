На Харківщині двоє цивільних поранені через обстріли – Синєгубов

Російські війська обстріляли низку прикордонних населених пунктів у трьох районах Харківської області напередодні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 4 січня.

«Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші», – заявив він.

У Вовчанську обстріли пошкодили будинки, у селищі Дворічна постраждали пожежні автомобілі.

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«У Куп’янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості», – повідомив Синєгубов.

За його даними, за попередню добу рятувальники знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів в області.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.