На Харківщині ексугумували цивільного, якого російські військові розстріляли в машині – прокуратура

Правоохоронці ексгумували тіло 51-річного жителя Харківської області, вбитого під час окупації, повідомляє обласна прокуратура 14 грудня

Ексгумацію провели прокурори Куп’янської окружної прокуратури разом із поліцейськими.

«У селі Петропавлівка Куп’янського району наприкінці вересня, коли населений пункт був окупований ЗС РФ, подружжя поверталось до свого будинку на автівці. У цей час російські військові відкрили автоматну чергу по автомобілю. Жінка вижила, чоловік отримав вогнепальне поранення і загинув», – йдеться в повідомленні.

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Тіло загиблого передали на судово-медичну експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж було, поміж інших, звільнено і Куп’янськ.