Куп’янський район на Харківщині потрапив під обстріл армії РФ, поранено жінку – влада

Війська РФ в суботу, 25 грудня, вдарили по Куп’янському району Харківської області, повідомив голова РВА Андрій Канашевич, пише Суспільне.

«Точної інформації зараз немає, але попередньо мені повідомили про одну поранену жінку у Дворичанській громаді. Уточнюємо інформацію», – зазначив Канашевич.

Протягом поточної доби неділі, 25 грудня, війська РФ завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області, також вони здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в фейсбуці.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.