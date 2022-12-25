Зведення Генштабу: армія РФ вела обстріли з РСЗВ та вдарила ракетами по Куп’янську

Протягом поточної доби неділі, 25 грудня, війська РФ завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області, також вони здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в фейсбуці.

Також повідомляється, що окупанти задля залякування продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега Дніпра. Так, систематичних мінометних обстрілів зазнає Берислав Херсонської області. Окрім того, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед населення, уточнили в Генштабі.

До того ж, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 25 грудня авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження російських військових, а підрозділи ракетних військ та артилерії уразили п’ять пунктів управління та район зосередження живої сили армії РФ.

Перевірити ці дані незалежно в умовах війни неможливо.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.