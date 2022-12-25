ОВА: Авдіївка вкотре потрапила під обстріл, постраждала жінка

У неділю, 25 грудня, російські військові кілька разів обстрілювали Авдіївку на Донеччині, йдеться в повідомленні голови місцевої ОВА Павла Кириленка в телеграмі.

За його словами, зранку армія РФ шість разів обстріляла Авдіївку з артилерії та РСЗВ «Град». Для атак російські військові також використовували запальні снаряди.

Кириленко також додав, що через удари окупантів постраждала мирна мешканка міста.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що через постійні обстріли фактично «неможливо проживати» у Мар'їнці, Красногорівці, Авдіївці.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє про обстріли цих населених пунктів Донеччини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.